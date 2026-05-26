Srpski trener, Nenad Čanak, trener Lijetkabelisa, izgubio je od Žalgirisa, na gostujućem terenu u prvom meču polufinala plejofa prvenstva Litvanije, rezultatom 85:75.

Inače, ekipa Žalgirisa brani titulu.

Međutim, uprkos porazu, ekipa Nenada Čanka je pokazala zube.

Dobro se držala ekipa Lijetkabelisa tokom sve četiri deonice, međutim, razlika u kvalitetu je ipak ogromna, ruku na srce.

Silvan Fransisko je dominirao, meč je završio sa 20 poena i šest asistencija, a takođe, istakao se i Mozes Rajt koji je postigao 15 poena i imao osam skokova.

Tubelis je takođe bio dobar, ubacio je devet poena i 10 skokova.

Kod Lijetkabelisa, najbolji je bio Moris sa 15 poena, Kulame je dodao 14 poena, a Danuševičijus 13 poena i 12 skokova.

Igrao je i srpski košarkaš, Nikola Radičević, koji je meč završio sa šest poena, tri skoka i dve asistencije.

Sledeći meč je na programu u četvrtak, kada će Lijetkabelis biti domaćin.