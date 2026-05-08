Turski sastav je tako sa 3-1 slavio u plej-of seriji.

Fenerbahče je održavao prednost, ne veću od plus pet, do sredine treće deonice, kad Žalgiris serijom od osam poena prelazi u prvo vođstvi na meču - 54:50. Usledile su česte smene u vođstvu, sa Žalgirisom u boljem momentumu.

Na 40 sekundi do kraja Dastin Sliva pogađa otvoren šut sa distance, ali ipak gazi liniju za tri poena, pa je tako svom timu dao prednost 78:76. Posle tajm-auta Šarunasa Jasikevičijusa, Vejd Boldvin izjednačava tako što se zaleteo ka košu i iz "odbojke" popravio svoj promašaj za tri.

Lopta je poslednjem posedu Žalgirisa očekivano išla u ruke Silvanu Fransisku. Glavni strelac Žalgirisa je na pet i po sekundi do kraja izvukao preuzimanje Nikola Melija i faul Italijana za dva penala. Amerikanac je bio hladne glave i mirne ruke oba puta. Jasikevičijusov specijal urodio je plodom u vidu brze i tečne akcije za polaganje Boldvina. Ispostavilo se da je to bio koš za produžetak, jer Žalgiris za 1,9 sekund nije uspeo da dođe do pobedničkog koša.

Gosti iz Istanbula odlično otvaraju dodatni period serijom od osam poena za 88:82. Trojke Franciska i Ulanovasa spustile su Žalgiris na 92:90 pri ulasku u poslednji minut. Tačku su stavila dva penala Hortona-Takera.

Kem Birč je briljirao za Fener sa 21 poenom i 13 skokova. Talen Horton-Taker je zabeležio 21, a Vejd Boldin 14 poena.

Silvan Fransisko je vukao Žalgiris sa 23 poena i 11 asistencija, Azulas Tubelis ga je pratio sa 15, a Edgaras Ulanovas sa 15 poena.

Fenerbahče će u polufinalu u Atini igrati protiv Olimpijakosa.