Prema informacijama koje prenosi Calciomercato.com, Filip Kostić će gotovo sigurno napustiti Juventus na kraju sezone, pošto se više ne nalazi u fokusu kluba.

Naime, jasan signal za ovakav rasplet je činjenica da čelnici Juventusa trenutno ne planiraju nikakve sastanke sa njegovim agentima radi produžetka saradnje, što nagoveštava skori rastanak.

Glavni interesant za Kostićev potpis u Italiji trenutno je Fiorentina, koja pažljivo prati razvoj situacije u Torinu. Klub iz Firence je već obavio određene provere i ispituje teren za mogući transfer, videvši u srpskom fudbaleru idealan profil igrača sa velikim iskustvom.