Rokas Gedraitis je morao ranije da napusti parket u polufinalu FIBA Lige šampiona gde je njegov Tenerife poražen od Ritasa.

Litvanac se prilikom jednog doskoka uhvatio za kolena, a dan kasnije su urađeni pregledi i utvrđeno je da je povredio prednje ukrštene ligamente desnog kolena.

Gedraitis je na Rajsko ostvro otišao prošlog leta i čini se pronašao svoje mestu u novom klubu, a sada je doživeo veliku neprijatnosti zbog kojeg se stavlja veliki znak pitanje vezan za budućnost.

Iskusni Litvanac će u avgustu napuniti 34 godine, pa ostaje da se vidi kako će ovo uticati na njegovu dalju karijeru.