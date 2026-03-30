"Tutomerkato" tvrdi da Kostić neće dobiti ponudu za produžetak saradnje od Juventusa, ali bi reprezentativac Srbije mogao da ostane u Italiji. To nisu dobre vesti za Zvezdu, koja navodno želi da dovede Kostića, pa će imati konkurenciju.

Za Srbina su se, kako Italijani saznaju, raspitivala tri kluba: Kaljari, Parma i Đenova. Svi su u potrazi za iskusnim krilom koje ne bi mnogo koštalo. Kostić će na kraju sezone biti slobodan igrač, pa ne čudi što već sada klubovi stoje u redu za 33-godišnjeg fudbalera.

S druge strane, Kostić je svestan da će kao slobodan igrač privući pažnju na tržištu pa nema sumnje da će pokušati to da iskoristi i sačeka ponudu nekog ambicioznijeg kluba iz Serije A. Pomenuti portal podseća, da ga je letos želela Fjorentina, a navodno se za njega raspituje i Benfika čiji je trener Žoze Murinjo, sa kojim je sarađivao u Fenerbahčeu, koji se takođe uključio u trku za Srbina.

Ostaje da se vidi kada će prelomiti...