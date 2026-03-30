U pitanju je Kevin Anderson, Đokovićev nekadašnji partner u dublu, koji je po najboljem teniseru sveta "opleo".

Južnoafrikanac se oštro usprotivio Đokovićevom potezu da, sa određenim brojem kolega, istupi iz borbe za prava tenisera kroz Savet igrača ATP-a - i krene da se za to bori kroz novoosnovano Udruženje profesionalnih teniskih igrača (PTPA), svojevrsni "sindikat tenisera".

- Iskreno, verujem da ta dva organa (Savet igrača i PTPA) ne mogu da postoje zajedno. Osećam da mnogo toga mora da bude bolje, to sam oduvek govorio, ali mi smo upravo i 'iznutra' uspeli da se izborimo za mnogo toga. Nova uprava (ATP-a) ima uzbudljivu viziju, a kao članovi Saveta igrača kažemo im 'Podržavamo vas, ali definitivno očekujemo da nas provedete kroz ovo'. Ali, sa Novakom i Vasekom Pospišilom, s kojim je on to i pokrenuo, još nisam imao priliku da pričam o tome za šta se zalažu. Ne razumem ni koja im je dugoročna strategija, kako će da je sprovode. Mnogo je tu neodgovorenih pitanja - rekao je tada Anderson.

Igrali su zajedno u dublu a Novak je često isticao da su veliki drugovi.

Na kraju je Đoković napustio PTPA, ali ga je sigurno jako zaboleo potez Andersona.