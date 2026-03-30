Partizan je zimus glatko odbio 2,5 miliona evra koje je Milan ponudio za Andreja Kostića. Čelni ljudi kluba iz Humske nisu želeli da prodaju bisere, s obzirom na to da je Parni valjak bio lider i borio se za titulu.

Međutim, crno-beli su trenutno treći u šampionatu, odavno su ostali bez realnih šansi za tron, a vreme curi, jer je sutra kraj roka za martovski UEFA monitoring.

Rosoneri nisu odustali od mladog napadača i na Topčidersko brdo je stigla nova ponuda, koju je Partizan morao da prihvati kako bi prošao redovnu reviziju evropske kuće fudbala bez pomoći države. Naime, reprezentativac Crne Gore će do kraja tekuće sezone nositi crno-beli dres, dok se na leto seli na „San Siro”.

Obeštećenje iznosi četiri miliona evra, ali deo ide na račun podgoričke Budućnosti, tačnije 600.000 evra. Međutim, vicešampion Srbije bi mogao da zaradi i do 7.000.000 evra ukoliko Andrej ispuni uslove za bonuse, kao i 10 odsto od narednog transfera.

Italijanski mediji tvrde da neće odmah dobiti šansu u timu Masimilijana Alegrija, već mu sledi kaljenje u Primaveri.