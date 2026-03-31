Kostić će na leto napustiti Partizan i ide u Italiju, ali... Neće sve biti tako lako.

Još jedan detalj ukazuje koliko je Andrej Kostić udaljen od planova Masimilijana Alegrija. Milan ima pravo da koristi dva mesta za igrače van Evropske unije po sezoni i veliko je pitanje da li će jedno otvoriti na leto baš za visokog centarfora iz Crne Gore.

-Milan sa zadovoljstvom objavljuje trajno dovođenje Andreja Kostića, koje stupa na snagu 1. jula 2026. Napadač rođen 2007. godine stiže iz Partizana i biće deo projekta Milan Futuro, posvećenog rastu irazvoju mladih talenata - stoji u zavničnoj objavi na sajtu "rosonera".

Andrej će na leto put Italije, ali ne u seniorski tim Milana, nego u Milan Futuro, koji ima odvojen budžet u odnosu na giganta. Maksimum koji može da koristi po transferu, bez da pita „oca porodice“ je upravo suma od 3.500.000 evra koliko je potrošeno za Kostića. Put do prvog tima je izuzetno delikatan i nimalo naivan, u šta se, recimo uverio i Marko Lazetić, koga je Crvena zvezda pre nekoliko godina takođe prodala Rosonerima, ali je odigrao tek 12 minuta za prvi tim.