-Veoma sam motivisan. Jako, jako motivisan. Izgubili smo poslednji derbi protiv njih, to je još jedan tim kome je potrebna pobeda protiv nas. Voleli bismo više od svega na svetu da to ne uspeju. Moramo da uđemo u meč kao i sada. Sa mnogo energije, zajedno i da probamo da pobedimo - rekao je Karlik Džouns i izazvao burne reakcije.

Čima Moneke je odgovorio.

-Ovo će biti treći derbi sezone, a ja nisam igrao u prva dva. Imam zato motivaciju da izađem i odigram dobro - rekao je Moneke u podkastu "Amerikanos24".

Potom se osvrnuo na zapaljivu izjavu Džounsa.

-Karlik je rekao to što je rekao i ne možemo da mu dozvolimo da se poslednji smeje. Znao je šta je radio kada je odgovarao na to pitanje, zna za šta će igrati. Ne smemo da im dozvolimo da se ta sra*a dese. Ne smemo da dozvolimo njima. Bez obzira s kim da igramo… Ali posebno zato što su to oni i zato što je takva situacije - kaže Moneke.

Na kraju je imao jasnu poruku.

-Imamo motivaciju jer se radi o našoj sezoni. Čak i da nije rekao to što je rekao… Opet treba da odgovorimo - zaključio je Karlik.