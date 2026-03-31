Andrej Kostić definitivno ide u Milan.

-Prema postignutom sporazumu, ukupna vrednost transfera iznosi do 8 miliona evra. Naš klub će odmah prihodovati 3,5 miliona evra, dok je dodatnih 4,5 miliona predviđeno kroz ostvarivanje bonusa. Takođe, Partizanu pripada i 10% od naredne prodaje igrača. Andrej Kostić će ostati u FK Partizan do juna, te će stručni štab moći da računa na njega do kraja tekuće sezone - poručili su iz Partizana.

Napadač neće odmah u prvi tim Milana, već će igrati za mladi tim, pa će mu to biti šansa za dalje.

Ovom prodajom, tim iz Humske uspeo je da reši velike probleme koje ima zbog dugova i lincence...