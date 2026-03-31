U ponedeljak je odjeknula vest da Skoti Vilbekin i Fenerbahče sporazumno raskinuli saradnju, a sada stiže nova vest – koja otkriva narednu destinaciju za sjajnog šutera.

Kako prenosi nemački novinar Rupert Fabig, Bajern Minhen je veoma blizu da završi kapitalno pojačanje.

Nedavno je Marko Pešić, doskorašnji generalni direktor Bajerna, pričao upravo o Vilbekinu, za kojeg je podvukao da je jedan od igrača koji mu je neostvarena želja, da je transfer koji se umalo nije desio u prošlosti i da je malo nedostajalo da pojača Bavarce.

Posle raskida sa Bajernom, stara ljubav je ponovo u modi i čini se da će se Bajernova dugogodišnja želja konačno ispuniti, pošto su otvareni svi uslovi da Vilbekin stavi paraf na ugovor sa nemačkim timom.