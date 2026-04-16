Skoti Vilbekin bio je dugi niz godina jedan od važnih igrača Fenerbahčea, ali je "ljubav pukla" ovog proleća kada su se dve strane razišle. Američki plejmejker vrlo otvoreno je govorio o svemu što se dešavalo ove sezone.

Vilbekin je za "Sport5" otvorio dušu i govorio, kako o povredi tako i o rastanku sa istanbulskim timom:

- Kada sam se prvi put vratio posle povrede, trebalo je da budem na režimu na kojem se doziraju treninzi i minuti, ali sam se osećao odlično, a nisam igrao godinu dana. Zato tome nisam pridavao veliki značaj. Praktično sam bio spreman na sve i da radim šta god se traži, takav mi je bio pristup, plan o ograničenju je nestao i meni je to odgovaralo. To mi je bila prva ozbiljna povreda i osećao sam se sto odsto zdravo. Radio sam sve i igrao koliko god su tražili, i tako je bilo oko mesec dana. Igrao sam više minuta nego što je trebalo, pa mi se pojavilo oticanje u kolenu, nisam mogao normalno da hodam. Počelo je kao sitnica, rekli su mi da je to normalno i da će proći za tri do četiri nedelje, da nije ništa ozbiljno.

Nastavio je Vilbekin:

- Međutim, kada sam se vratio u teretanu i počeo da radim sa tegovima, radio sam stvari za koje sada shvatam da nisu bile dobre za moj oporavak. Gurao sam sebe kroz bol u nekim vežbama koje su mi dali i time sam pogoršao stanje, što je na kraju dovelo do oštećenja hrskavice, sa čim se sada nosim. Hrskavica se praktično ne oporavlja, već mišići treba da te štite tako da ne osećaš bol. Svi sportisti imaju problema sa hrskavicom, ali mišići to maskiraju. Vratio sam se prerano, a kada sam se vratio, ograničenje praktično nije postojalo. Upao sam u začarani krug iz kog nisam mogao da izađem i to je, između ostalog, razlog zašto smo se Fenerbahče i ja razišli.

Priznao je i da su ga u klubu razočarali:

- Bez ikakve sumnje, ova godina je bila najteža. Sve ostale sezone, čak i prošla kada sam bio povređen cele godine, bile su dobre i uživao sam u njima. Pre povrede sam sebe video kao nekoga ko će dugo ostati tamo zbog turskog pasoša. Uživao sam u tom klubu, ali ova godina je bila teška. Očekivao sam da ću igrati, a nisam zbog onoga što se desilo. Onda sam imao osećaj da su mi neki ljudi okrenuli leđa, i to jednostavno nije dobar osećaj.