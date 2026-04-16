Košarkaši Crvene zvezde su spremni za poslednju utakmicu regularnog dela Evrolige, gde će igrati protiv Real Madrida na gostujućem terenu. Kraljevski klub je ove seozne izgubio tek jedan meč na svom terenu, pa je utoliko i teža utakmica za crveno-bele.

Već je ranije bilo najavljeno da će na ovoj utakmici prisustvovati i Novak Đoković i Luka Dončić, koji su stigli neposredno pre početka utakmice i seli su pored terena odmah. Njih dvojica su stigla i sela, a pitanje je za koga će navijati.

Poznato je da su obojica navijači Crvene zvezde, ali je isto tako poznato i da je Luka Dončić igrao za Real Madrid, pa je pravo pitanje - uz koga je ovog puta.

Inače, Luka Dončić pred sobom ima i početak plejofa u NBA ligi.