Eliminacija Janika Sinera u drugom kolu Rolan Garosa daleko je najveća senzacija od početka turnira i tako će ostati, ma šta se do kraja dešavalo.

Italijan je bio ogroman favorit pred start drugog grend slema i praktično se nije postavljalo pitanje da li će ga osvojiti, već koliko će eventualno setova izgubiti. Ovako nešto je važilo za Rafaela Nadala, čoveka koji je Kup musketara osvajao neverovatnih 14 puta. Ali, porediti Sinera sa Nadalom, kao i sa preostalim članovima "velike trojke", malo je neozbiljno. No, o tome nešto kasnije.

Janik je ove godine postao tek drugi čovek koji je osvojio sve masters turnire iz serije 1.000. U Parizu je imao priliku da kompletira karijerni slem i delovalo je da ništa u tome ne može da ga spreči.

Indijan Vels i Majami je osvojio bez izgubljenog seta. Ponižavao je rivale, poigravao se sa njima, bio poput mašine. Na terenu podseća na robota, međutim, i oni se ponekad pokvare. U Monte Karlu, Madridu i Rimu izgubio je tek po jedan set.

Da li je mogla da se napravi bolja uvertira za Rolan Garos? Iz ugla samopouzdanja ne. Ipak, telo je trpelo, a i dobro je poznato da Janiku fizčka sprema nije jača strana.

Na konferenciji za medije posle eliminacije dobio je pitanje da li žali što je odigrao toliko mečeva pred Rolan Garos?

- Ne znam... Mogao sam svakako da imam ovakav dan. Osvojio sam tri turnira na šljaci. To je neverovatan rezultat, sjajan niz. Ovde mi je bio glavni cilj, a ovaj rani izlaz nije nešto čemu sam se nadao. Ali ne znamo da li bi bilo drugačije da sam preskočio Madrid ili Rim - odgovorio je Siner.

Maratonski mečevi Sinerova su rak rana i protiv njega je jako važno "samo" što duže izdržati, držati glavu iznad površine.

On je u dosadašnjoj karijeri odigrao osam mečeva koji su trajali duže od tri sata i 50 minuta - svih osam je izgubio.

Da stvar bude još gora po Sinera, on je jedini grend slem finalista od 2008. godine pa na ovamo koji nije zabeležio pobedu u mečevima koji su opisani kao "maraton".

Siner je, takođe, kada su u pitanju mečevi koji su odlazili u peti set, slavio na šest, ali doživeo i 16 poraza.

Meč koji je na Rolan Garosu izgubio od Huana Manuela Serundola, ne može se baš okarakterisati kao maratonski, ali ga je izgubio opet zbog loše fizičke pripremljenosti. Vodio je 6:3, 6:2, 5:1, a onda je udario u zid.

U Parizu ovih dana jesu velike vrućine, međutim, kako je Siner sam priznao, nije to glavni razlog kolapsa.

- Sredinom trećeg seta sam se osetio loše. Bilo je vruće, ali nije bilo toliko vruće. Ne radi se o vrućini, ovo je do mene bilo - iskren je bio Janik.

Tako je okončana Sinerova serija od 30 uzastopnih pobeda. Ove godine je dobio sve bitke, ali je ratove izgubio. Glavni razlog za ovakav epilog je upravo taj što je imao lošu strategiju, a svestan je da telo ne može da mu podnese ogroman broj mečeva.

Ovo je ujedno i odličan podsetnik na čuda koja su činili Novak Đoković, Rodžer Federer i Rafael Nadal. Švajcarac i Španac uživaju u penzionerskim danima, dok se Srbin još bori za najveće trofeje. Mnogi su zaboravili kakva su dostignuća ostvarili i to u neuporedivoj konkurenciji, pa su tako brže-bolje prognozirali kako će Janik Siner i Karlos Alkaraz srušiti sve njihove rekorde.

Gotovo dve decenije su Novak, Rodžer i Rafael bili dominantni, naročito na grend slemovima, a kvazi teniski stručnjaci su Sinera i Alkaraza stavili u isti koš sa njima nakon dve, tri vrhunske godine. Alkaraz je propustio Rolan Garos, neće igrati ni na Vimbldonu zbog povrede, Siner strepi od maratonskih mečeva.

Mnogi tek sada shvataju kakav je podvig Đoković ostvario kada je nanizao 43 pobede, o Nadalovim titulama na Rolan Garosu je iluzorno i pričati. Takođe, konkurencija tada i sada ne može da se uporedi. Đoković, Nadal i Federer zajedno imaju 66 grend slem titula i ta brojka još nije konačna, a igrali su u istoj eri. Kada na to dodamo da su im rivali bili Endi Marej, Huan Martin del Potro, Endi Rodik, David Ferer, Žo Vilfrid-Conga, Tomaš Berdih, još više dobijaju na težini njihova ostvarenja.

Siner će pokušati da nauči lekciju, baš kao i Alkaraz, a mogli bi da je nauče i oni koji predviđaju da će njih dvojica nadmašiti Novakove rekorde.