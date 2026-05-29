Bio je nepobediv, vratio se na prvo mesto, titule su se ređale kao na traci, niko mu nije mogao ništa, a onda se za tili čas sve srušilo kao kula od karata.

To se desilo Janiku Sineru na Rolan Garosu. Italijanski teniser je stigao u Pariz kao apsolutni favorit za titulu. Takve šanse za pehar na ovom turniru su se davale svojevremeno samo Rafaelu Nadalu, čijih se 14 trofeja u Bulunjskoj šumi nikada neće ponoviti. Međutim, Siner je već posle drugog kola morao da spakuje kofere.

Koban po njega nije bio protivnik sa druge strane mreže. Naravno, svaka čast Huanu Manuelu Serundolu. Argentincu se nikako ne sme umanjiti veličanstvena pobeda, ali je Janiku presudilo nešto što ni on nije umeo da objasni.

Najbolji teniser sveta je krupnim koracima grabio ka novoj pobedi i trećem kolu. Vodio je 6:3, 6:2, 5:1, a onda se desilo pomračenje. Niko ni u najluđim snovima nije mogao da sanja da će doći do preokreta, ali se upravo desilo to. Siner je odjednom prestao da igra. Pravo niotkuda su se pojavili problemi sa povredom i grčevima. Italijan je udario u zid i potpuno se ugasio.

Kada je Serundolo vratio jedan brejk, još se nije naslućivao Janikov kolaps, ali kada je Argentinac u potpunosti uhvatio priključak i dobio treći set, zavladala je panika u taboru Italijana.

Siner se jedva kretao, evidentno je bilo da nije ni blizu maksimuma. Nadali su se njegovi navijači da će uspeti da se oporavi i privede meč kraju, ali se to nije desilo i Serundolo je kompletirao preokret, čime je režirao najveću senzaciju ove sezone i svakako jednu od najvećih u poslednjih nekoliko godina.

Mnogima i dalje nije jasno šta se tačno dogodilo u četvrtak popodne u francuskoj prestonici, sa razlogom.

Strašan niz od 30 pobeda se prekinuo u trenutku kada to niko nije očekivao. Velika većina ljubitelja tenisa je već videla Janika kako sedmog juna podiže pehar na "Filip Šatrijeu", ali se to neće desiti.

Prosto, svetski broj jedan je igrao previše u poslednja tri meseca. Na svakom turniru je došao do samog kraja i mašina je u nekom trenutku morala da se pregreje. U najgorem mogućem za njega, jer je propustio priliku da u odsustvu najvećeg rivala Karlosa Alkaraza dođe do prve titule na Rolan Garosu, čime bi kompletirao karijerni grend slem, što je Špancu pošlo za rukom zimus u Melburnu.

Mnogi se pitaju kako će ovo uticati na Sinera, ali zaboravljaju da je Janik već nekoliko puta pokazao izuzetnu mentalnu snagu, a najbolji primer za to je upravo Rolan Garos. Italijan je prošle godine vodio sa 2:0 u setovima u finalu protiv Alkaraza. U četvrtom je imao tri meč lopte, ali je momak iz Mursije na volšeban način uspeo da se vrati i preokrene rezultat.

Očekivalo se da to uzdrma Sinera, ali je viđeno suprotno. Janik je pokazao neverovatnu reakciju na Vimbldonu i u finalu se revanširao Karlitosu za bolan poraz u Bulunjskoj šumi i tako stigao do pehara na najprestižnijem turniru na svetu.

Takođe, ovu godinu je počeo nešto sporije nego što se očekivalo. Izgubio je od Đokovića u polufinalu Australijan opena, a u četvrtfinalu Dohe ga je zaustavio Jakub Menšik, pa se odmah pomislilo da je Italijan u padu, što je on ubrzo demantovao monstruoznim partijama i titulama u Indijan Velsu, Majamiju, Monte Karlu, Madridu i Rimu.

Sada je toj seriji impresivnih rezultata došao kraj. Ako je suditi po prošlosti, Siner će se vratiti jači, ali mu svakako neće biti lako da zaboravi na ovaj košmaran četvrtak u Parizu.

Siner i Alkaraz već dve i po godine dominiraju svetskim tenisom, a Janikovom eliminacijom je prekinut neverovatan niz. Njih dvojica su od početka 2024. do danas osvojili svih devet grend slem titula, ali će u Parizu toj seriji doći kraj. Zbog impresivnih partija su odmah krenule debate o tome kako će Siner i Alkaraz nadmašiti Veliku trojku, ali bi sada svi trebalo da shvate da je to đavolski težak posao. Alkaraz ovog proleća muku muči sa povredom zgloba desne ruke, zbog čega ga neće biti na Vimbldonu, dok je sada Siner doživeo antiklimaks kakvom se niko nije nadao i to je potvrda da njih dvojica nisu svemogući i da su još uvek miljama daleko od Novaka, Rafe i Rodžera.

Alkaraza nema na turniru, Siner je ispao, pa ostaje da se vidi ko će osvojiti Rolan Garos.