Košarkaši FMP-a priredili su veliko iznenađenje u polufinalu Košarkaške lige Srbije i pobedili Partizan za plasman u veliko finale!

Košarkaši FMP-a plasirali su se u finale Fajnal-fora Košarkaške lige Srbije, pošto su danas u polufinalu u Nišu pobedili branioca titule Partizan rezultatom 92:79 (25:18, 22:18, 22:17, 23:26).

Najefikasniji u ekipi FMP-a bio je Filip Barna sa 26 poena. Lazar Stefanović je postigao 17 peona, Dušan Radosavljević 14, a Aleksa Stanojević je ubacio 12 poena.

U redovima Partizana istakao se Karlik Džons sa 17 poena. Arijan Lakić je zabeležio 15 poena, dok je Nik Kalates postigao 12.

FMP je bolje počeo meč, vodio je tokom prve četvrtine, a posle 10 minuta igre bilo je 25:18.

Ekipa iz Železnika je održavala prednost tokom druge deonice i na poluvreme otišla uz 11 poena razlike 47:36.

FMP je kontrolisao utakmicu u trećoj četvrtini, imao je nekoliko puta imao 18 poena prednosti.

Partizan je u poslednjem delu meča smanjio na sedam poena razlike 73:66, ali nije imao snage za preokret pa je tako ostao bez prilike da u finalu brani titulu.

Meč je obeležilo i isključenje dvojice trenera.

Naime, Đoan Penjaroja je želeo da zatraži čelendž, a tada je Saša Nikitović prišao sudiji Jevtoviću, izuzetno ljut. U tom momentu došlo je do kratke razmene reči dvojice trenera, a najpre je Nikitović krenuo ka sudiji. Jevtović je odlučio da pokaže dve tehničke treneru FMP-a i jednu Partizanovom, koji je od ranije imao jednu. Zato su obojica ranije morali u svlačionice.

FMP će u nedelju u finalu igrati protiv pobednika meča između Crvene zvezde i Spartaka iz Subotice.