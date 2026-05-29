Košarkaški klub Burg odlučio je da igra Evrokup, uprkos mogućnosti da nastupa u Evroligi.

Burg, kao osvajač Evrokupa, nije želeo da iskoristi tu šansu pre svega zbog finansijskih i organizacionih izazova, pa će u naredne najmanje tri sezone igrati u drugom po rangu takmičenju.

Kako prenosi "Jurohups", u Evroligi će iduće sezone igrati Monako i Pariz.

Stoga, neće biti promena u broju ekipa, kao ni sastavu elitnog takmičenja.

Ipak, pojedini mediji pišu da bi mesto Burga mogao da popuni Bešiktaš, dok je odmah tu i grčki PAOK.