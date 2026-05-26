U toku je završnica sezone u srpskoj košarci, gde je ostao da se odigra Fajnal for, dok je sigurno da će Srbija imati i predstavnika u finalu ABA lige, pošto je Partizan izbacio Zvezdu.

Upravo je zvezda Partizana - Sterling Braun, izašao iz okvira domaće košarke. On je dobio sudsku odštetu zbog nečega što se dogodilo pre osam godina.

Naime, Sterling Braun je 26. januara 2018. godine uhapšen i to na veoma neprikladan način. Sterling Braun je zauzeo dva mesta predviđena za osobe sa invaliditetom, nakon čega je policajac zatražio pojačanje.

Došlo je nekoliko automobila policije, kada su vikali na Sterlinga Brauna da izvuče ruke iz džepova svoje duskerice, nakon čega je i bio "šokiran", a onda i uhapšen. Kasnije se pojavio i snimak celog događaja, a ustanovljeno je da policija nije postupila po pravilima.

Prvobitno je Sterling Braun odbio 400.000 dolara koje su mu ponudili kao "dogovor", dok se suđenje oteglo na osam godina.

Sterling Braun je sada dobio 750.000 dolara odštete, dok je policajac koji ga je uhapsio suspendovan.