Velike promene spremaju se u Makabiju iz Tel Aviva, pošto je kompanija "Pedenko Sports", koja poseduje oko 29 odsto akcija kluba i nalazi se u vlasništvu porodice Federman, postigla dogovor o ulasku novih investitora.

U centru čitavog projekta nalazi se Arik Štilman, uspešni tehnološki preduzetnik i izvršni direktor kompanije Rapyd, koja je godinama jedan od glavnih sponzora Makabija. Štilman je kupio polovinu kompanije Pedenko Sports, odnosno deo koji je pripadao porodici Federman, pa se očekuje da uskoro postane i član upravnog odbora izraelskog velikana.

U razgovoru za izraelski "ONE", Štilman nije krio velike ambicije.

- Moj cilj je da vratim Makabi tamo gde pripada i da klub ponovo bude pravi kandidat za osvajanje Evrolige. Nisam želeo da budem nevažan akcionar bez uticaja. Hteo sam mesto u upravnom odboru i mogućnost da utičem na budžet i ključne odluke - rekao je Štilman.

Novi suvlasnik Makabija otkrio je da uz kupovinu akcija stiže i ozbiljna finansijska injekcija.

- Kupio sam polovinu Federmanovog udela, a uz to obezbeđujemo dodatnih 30 miliona dolara za jačanje tima. To može značajno da podigne Makabi, naravno ukoliko i ostali akcionari podrže projekat.

Štilman je poručio da klub ima dugoročan plan i da želi da Makabi ponovo postane stalni učesnik Fajnal-fora Evrolige.

- Znamo gde Makabi treba da bude 2030. godine. Želimo da se u narednih pet godina redovno borimo za Fajnal-for i trofeje. Makabi mora konstantno da bude u vrhu Evrolige, a možda jednog dana i deo NBA Evrope ukoliko taj projekat zaživi.

Posebnu pažnju izazvala je njegova izjava o rivalstvu sa Hapoelom i vlasnikom tog kluba Oferom Janajem.

- Ono što je dobro za Hapoel ne mora da bude dobro za Makabi. Mi ne moramo da se borimo za licencu, jer smo evropski šampioni i ponovo ćemo biti evropski šampioni pre njih. Makabi pripada samom vrhu Evrolige - istakao je Štilman.

Govorio je i o ulozi trenera Odeda Kataša.

- Naš cilj je da pokažemo da je Kataš najbolji trener i da može da odvede Makabi na Fajnal-for već naredne sezone.

Za kraj je potvrdio da postoji interesovanje novih investitora za ulazak u klub.

- Košarkaški klub može da bude ozbiljna investicija ukoliko se vodi na pravi način. Postoje ljudi spremni da ulože i više od 30 miliona dolara, možda čak i 60 miliona - zaključio je Štilman.

Istovremeno, sve ozbiljnije ambicije pokazuje i Asvel, koji takođe planira dodatna ulaganja i jačanje tima pred narednu sezonu Evrolige.

Sve veći budžeti klubova poput Makabija i Asvela mogli bi ozbiljno da otežaju posao Crvenoj zvezdi i Partizanu, koji će u sve jačoj konkurenciji morati dodatno da povećavaju ulaganja kako bi ostali konkurentni u borbi za plej-of i sam vrh evropske košarke.

Tako da, srpskim klubovima neće biti nimalo lako da se izbore sa ovako jakom konkurencijom, ali, sigurno je da će u tome videti veliki izazov i da će želeti da se dokažu u godinama koje dolaze.