Varšava će dočekati najbolje basketaše sveta od 1. do 7. juna. Na planetarnom šampionatu u 3×3, sportu koji je sa rastom popularnosti brzo stekao i zvanje olimpijske „discipline“, učestvovaće ukupno 40 ekipa, u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Što se tiče basketaša, favorit broj jedan – kao i uvek praktično od momenta kada je FIBA zabavu na basket terenima pretvorila u profesionalni sport – jeste Srbija. Rangirana kao prvoplasirana na 3×3 rankingu, naša zemlja smatra se za kandidata za zlato, a kako Meridian sport saznaje, određen je i sastav Orlova.

Selektor Srbije, Marko Ždero, odredio je iskusan kvartet za bitke koje predstoje: Tu su Nemanja Barać, Nenad Nerandžić, Strahinja Stojačić i Andreja Milutinović.

Zapravo, u pitanju su trojica igrača Uba, plus Milutinović koji predstavlja Liman. Andreja, kao bivši igrač Crvene zvezde i Partizana u košarci,posle lepe karijere u pet na pet gde je bio i kapiten mlade reprezentacije Srbije, prebacio se na basket i tu ponovo obukao dres sa državnim grbom.