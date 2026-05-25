Podgoričani su tako izjednačili na 1:1 u seriji, pa će posle majstorice biti poznato ko će na megdan Partizanu.

Posle veoma izjednačenog prvog poluvremena, Budućnost je ključnu razliku napravila u trećoj četvrtini koju je dobila sa 31:23 i tada stigla do dvocifrene prednosti pred poslednjih deset minuta.

Dubai je u završnici krenuo na sve ili ništa i uspeo da potpuno zakomplikuje meč, ali nije imao dovoljno vremena za potpuni preokret.

Junak Podgoričana na kraju je postao i Anderson, ali na neslavan način za goste, pošto je u poslednjem napadu promašio šut za pobedu.

Najefikasniji kod Budućnosti bili su Sulamon sa 16 poena i Nikola Tanasković sa 15, dok su Bucijel i Ferel dodali po 12 poena.

Na drugoj strani dominirao je Kabengele sa 25 poena.

Majstorica se igra u četvrtak u Zenici.