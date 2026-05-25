Crvena zvezda iza sebe ima razočaravajuću sezonu, a prvi je ceh platio Saša Obradović. Ipak, izvesno je da on neće biti jedini koji je napustio Mali Kalemegdan.

Kako javljaju beogradski mediji, sledeći na redu je generalni direktor KK Crvena zvezda Nemanja Vasiljević!

Sve se glasnije spekuliše da će nekadašnji košarkaš Miloš Teodosić biti novi šef sportskog sektora Crvena zvezda, a upravo je on zatražio od rukovodstva kluba da se generalni direktor Nemanja Vasiljević smeni nakon završetka sezone.

Promene bi mogle da zahvate i sportski sektor, prema nezvaničnim informacijama, aktuelni sportski direktor Milan Dozet verovatno neće ostati na istoj funkciji naredne sezone, ali bi mogao da dobije novu ulogu u reorganizaciji omladinskog pogona kluba.

Na Malom Kalemegdanu se tako očekuje reorganizacija sportskog sektora po završetku sezone 2025/26.