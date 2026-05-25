Ekipa iz Kragujevca, koju predvodi bivši selektor Srbije Uroš Stevanović, sada ima tri meč lopte za osvajanje nove titule.

Radnički je tokom većeg dela susreta kontrolisao igru i u trećoj četvrtini stigao do ubedljive prednosti od šest golova razlike.

Golovima Nikole Jakšića, Andrije Prlainovića, Borisa Vapenskog i Angelosa Vlahopulosa gosti su stekli kapitalnih 11:5.

Ipak, Novi Beograd nije odustajao. Domaći tim je u poslednjoj deonici zaigrao daleko agresivnije i serijom golova uspeo da priđe na samo gol zaostatka - 12:11.

Pogađali su redom Miloš Ćuk, Stefan Pješivac, Vasilije Martinović i Nikola Lukić, a domaćin je imao i napad za izjednačenje.

Kada se očekivala dramatična završnica, iskusni Andrija Prlainović preuzeo je odgovornost i golom za 13:11 rešio pitanje pobednika.

Za Kragujevčane su po tri gola dali Vapenski, Prlainović i Jakšić.

Na drugoj strani najefikasniji je bio Ćuk sa 3.

Sledeći meč igra se u četvrtak od 17.30 u Kragujevcu.