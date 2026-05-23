Srpska atletičarka Adriana Vilagoš zauzela je danas treće mesto u disciplini bacanje koplja na takmičenju Dijamantske ligi u kineskom Sjamenu.

Vilagoš je najbolji hitac imala u petoj seriji, kada je koplje bacila 63,64 metra, što je njen najbolji rezultat sezone.

Srpska atletičarka je u preostalih pet pokušaja koplje bacala 63,57 metara, 62,95; 61,36; 61,33; 58,21.

Domaća takmičarka Ziji Jan pobedila je sa 71,74 metra, što je drugi najbolji rezultat svih vremena, a druga je bila Norvežanka Singrid Borge sa 65 metara.