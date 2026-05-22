Milica je uspešna odbojkašica i pokazala je ozbiljan talenat.

Dosad je branila boje Radničkog iz Beograda, a sada će nastaviti karijeru i školovanje na koledžu.

Milica može da pokriva poziciju primača servisa ili korektora. Visoka je 188 cm, a rođena je 2008. godine.

“Donosi međunarodno iskustvo, svestranost i snažan takmičarski mentalitet razvijan kroz godine treninga i igranja na visokom nivou. Poznata je po snažnom napadu, odličnoj igračkoj inteligenciji i pozitivnoj energiji, kombinuje atletsku sposobnost sa disciplinom i stalnom željom za tehničkim i mentalnim napretkom“, napisali su iz njene agencije.

Talenat za sport nasledila je očigledno od oca Nikole Žigića, koji je bio veoma uspešan fudbaler.