Dragana Cvijić se oprostila od rukometa i posle karijere prožete trofejima i uspesima sa sa 36 godina će staviti tačku na aktivno igranje. Ipak, vrlo verovatno ovo nije zbogom rukometu jer se već isprobala u ulozi trenera.

-Dragi rukomete, došao je trenutak da zatvorim jedno veliko i posebno poglavlje svog života. Nakon svih godina provedenih na terenu, donosim odluku da završim svoju rukometnu karijeru. Teško je pronaći prave reči za sve što mi je rukomet dao — prijateljstva za ceo život, neprocenjiva iskustva, pobede koje se pamte, ali i poraze iz kojih sam rasla. Svaki trening, svaka utakmica, svaki dres koji sam nosila ostavili su trag u mom srcu.

Želim od srca da se zahvalim svim klubovima čiji sam deo bila, svim trenerima koji su verovali u mene, učili me i gurali da budem bolja, kao i svim saigračicama sa kojima sam delila teren, pobede, suze, smeh i nezaboravne trenutke. Hvala vam što ste bili deo mog puta i moje druge porodice.

Veliko hvala i navijačima, prijateljima i porodici koji su bili uz mene kroz svaki uspeh i svaki težak trenutak. Vaša podrška mi je značila više nego što reči mogu da opišu. Rukomet nije bio samo sport — bio je moj život, moja strast i deo mene koji će zauvek ostati u mom srcu. Iako se opraštam od terena, uspomene, emocije i ljubav prema ovom sportu ostaju zauvek.

Hvala na svemu. Vidimo se u nekoj novoj ulozi - napisala je Dragana Cvijić.