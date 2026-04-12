Ženska rukometna reprezentacija Srbije stavila je tačku na kvalifikacioni ciklus za Evropsko prvenstvo onako kako se od nje i očekivalo – dominantnom pobedom nad selekcijom Ukrajine rezultatom 30:21 (14:8). Ipak, rezultat je ostao u senci dubokih emocija, pošto je svoj poslednji ples u nacionalnom dresu odigrala legendarna Dragana Cvijić.

Jedna od najdominantnijih kružnih napadačica u istoriji našeg rukometa odlučila je da završi reprezentativnu karijeru, a od dresa sa državnim grbom oprostila se onako kako je to činila godinama – borbeno, uz četiri postignuta gola i osmeh koji je obeležio brojne uspehe Srbije.

Izabranice Sandre Kolaković kontrolisale su dešavanja na terenu od prvog do poslednjeg minuta. Već na poluvremenu Srbija je imala sigurnih šest golova prednosti (14:8), a u nastavku je razlika rasla i do maksimalnih "plus osam".

U jednom momentu došlo je do blagog pada fokusa, što su Ukrajinke iskoristile da smanje zaostatak i unesu trunčicu neizvesnosti. Selektorka Kolaković je pravovremenim tajm-autom na deset minuta pre kraja "prodrmala" ekipu, nakon čega su naše devojke ponovo dodale gas i rutinski privele meč kraju za ubedljivih devet golova razlike.

Najefikasnije u redovima Srbije bile su kapitenka Katarina Krpež i Anđela Janjušević, koje su postigle po šest golova, dok je, pored pomenute Cvijić sa četiri pogotka, značajan doprinos dala i mlada garda koju je selektorka uvela u igru. Kod gošći se istakla Tamara Sbatijan sa pet pogodaka.

Vredi napomenuti da ovaj duel nije imao rezultatski pritisak, s obzirom na to da je Srbija još ranije osigurala plasman na kontinentalnu smotru kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa.

Evropsko prvenstvo na programu je u decembru ove godine, a biće istorijsko jer se igra u čak pet zemalja – domaćini najboljim rukometašicama Evrope biće Češka, Slovačka, Poljska, Rumunija i Turska.