Na spisku se nalaze: golmani - Risović Jovana, Simić Marija, Petković Gordana; leva krila Radosavljević Sanja, Stamenić Aleksandra; desna krila - Radević Dunja, Simić Tijana; pivot Cvijić Dragana, Bojičić Katarina, Ilić Marija; bekovi - Skrobić Jovana, Vukajlović Aleksandra, Ignjatović Milica, Janjušević Anđela, Fajfrić Nora, Vasić Aleksandra, Petrović Ana, Radić Nevena.

Se­lek­torka Ko­la­ko­vić je rekla da njena ekipa ima priliku da se uigra nekoliko dana.

"Ne­do­sta­je nam ve­li­ki broj igra­či­ca, a ne­će­mo ima­ti Jova­nu Jo­vo­vić, koja ima problem sa povredom, dok će nam se Ka­ća Kr­pež-Šle­zak priklju­či­ti u No­vom Sa­du. Na na­šu ra­dost, vra­ća nam se Dra­ga­na Cvi­jić i ona će sa­svim si­gur­no bi­ti no­si­lac igre. Ne sumnjam da će nam mla­di i per­spek­tiv­ni tim da­ti maksi­mum, a po­mo­ći će im i no­si­o­ci igre po­put Radosavljević, Vu­kaj­lo­vić, Ja­nju­še­vić, Cvi­jić, Skro­bić, kao i is­ku­sni gol­ma­ni. Novo ime je Ne­ve­na Ra­dić, naj­bo­lji stre­lac i igra­či­ca AR­KUS li­ge ko­ja će do­bi­ti pri­li­ku. Na­dam se da će Ne­ve­na, kao ne­ko ko stan­dard­no do­bro igra u do­ma­ćem pr­ven­stvu, is­ko­ri­sti­ti svo­ju pri­li­ku", izjavila je Ko­la­ko­vić, prenosi RSS.

Okupljanje rukometašica Srbije planirano je za 4. april u Beogradu.

Rukometašice Srbije će 9. aprila igrati protiv Litvanije u gostima, a zatim će tri dana kasnije u Novom Sadu dočekati Ukrajinu.

Švedska je vodeća u grupi 5 sa osam bodova, Srbija i Ukrajina imaju po četiri, dok je Litvanija bez bodova.

Plasman na EP izboriće dve prvoplasirane reprezentacije iz grupe, kao i četiri najbolje trećeplasirane selekcije iz svih šest grupa.