BORBA ZA PRVENSTVO EVROPE Kolaković saopštila spisak rukometašica Srbije za utakmice kvalifikacija
Selektorka ženske rukometne reprezentacije Srbije Sandra Kolaković saopšila je danas spisak igračica za poslednje dve utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo
Na spisku se nalaze: golmani - Risović Jovana, Simić Marija, Petković Gordana; leva krila Radosavljević Sanja, Stamenić Aleksandra; desna krila - Radević Dunja, Simić Tijana; pivot Cvijić Dragana, Bojičić Katarina, Ilić Marija; bekovi - Skrobić Jovana, Vukajlović Aleksandra, Ignjatović Milica, Janjušević Anđela, Fajfrić Nora, Vasić Aleksandra, Petrović Ana, Radić Nevena.
Selektorka Kolaković je rekla da njena ekipa ima priliku da se uigra nekoliko dana.
"Nedostaje nam veliki broj igračica, a nećemo imati Jovanu Jovović, koja ima problem sa povredom, dok će nam se Kaća Krpež-Šlezak priključiti u Novom Sadu. Na našu radost, vraća nam se Dragana Cvijić i ona će sasvim sigurno biti nosilac igre. Ne sumnjam da će nam mladi i perspektivni tim dati maksimum, a pomoći će im i nosioci igre poput Radosavljević, Vukajlović, Janjušević, Cvijić, Skrobić, kao i iskusni golmani. Novo ime je Nevena Radić, najbolji strelac i igračica ARKUS lige koja će dobiti priliku. Nadam se da će Nevena, kao neko ko standardno dobro igra u domaćem prvenstvu, iskoristiti svoju priliku", izjavila je Kolaković, prenosi RSS.
Okupljanje rukometašica Srbije planirano je za 4. april u Beogradu.
Rukometašice Srbije će 9. aprila igrati protiv Litvanije u gostima, a zatim će tri dana kasnije u Novom Sadu dočekati Ukrajinu.
Švedska je vodeća u grupi 5 sa osam bodova, Srbija i Ukrajina imaju po četiri, dok je Litvanija bez bodova.
Plasman na EP izboriće dve prvoplasirane reprezentacije iz grupe, kao i četiri najbolje trećeplasirane selekcije iz svih šest grupa.
