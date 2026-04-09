Srbija je sad druga na tabeli Grupe 5 sa šest bodova, Ukrajina ima četiri, a Litvanija je bez boda. Švedska je sa maksimalnih pet pobeda odavno osigurala plasman na EP.

Direktan plasman na EP izboriće dve prve reprezentacije iz svake grupe, kao i četiri najbolje trećeplasirane selekcije. U poslednjem kolu, u nedelju u Novom Sadu, Srbija dočekuje Ukrajinu u direktnom duelu za drugo mesto koje garantuje plasman na EP. Srpkinje su kao gošće pobedile 34:23, pa ih na EP vodi i svaki poraz do 10 razlike, jer se u slučaju istog broja bodova prvo gleda međusbni skor.

Anđela Janjušević je predvodila Srbiju ka pobedi u Klapeidi sa devet golova, Tijana Simić je dala sedam, a po četiri Aleksandra Stamenić i njena imenjakinja Vasić.

Gabija Pilikauskaite je bila najefikasnija u Litvaniji i na utakmici sa 11 golova, Aušra Arciševskaja je dala šest.

Kontinentalni šampionat će se igrati od 3. do 20. decembra ove godine u Češkoj, Slovačkoj, Turskoj, Rumuniji i Poljskoj.