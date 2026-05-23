Legendarni vozač Formule 1 Alan Prost bio je meta pljačkaškog napada u svom domu u Nionu.

Prost je prilikom upada lopova i pljačke zaradio povredu glave.

Napadači su u kuću četvorostrukog šampiona F1 provalili u jutarnjim časovima i primorali jednog od sinova da otvori sef.

Vrednost krađe nije saopštena.

Prema navodima istražitelja, banda pljačkaša pobegla je u Francusku. Profesor je odlučio da napusti kuću u Nionu i vrati se u Dubai, gde živi tokom većeg dela godine.

Tužilaštvo kantona Vo pokrenulo je krivičnu istragu.