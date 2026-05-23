Legendarni vozač Formule 1 Alan Prost bio je meta pljačkaškog napada u svom domu u Nionu.
Prost je prilikom upada lopova i pljačke zaradio povredu glave.
Napadači su u kuću četvorostrukog šampiona F1 provalili u jutarnjim časovima i primorali jednog od sinova da otvori sef.
Vrednost krađe nije saopštena.
Prema navodima istražitelja, banda pljačkaša pobegla je u Francusku. Profesor je odlučio da napusti kuću u Nionu i vrati se u Dubai, gde živi tokom većeg dela godine.
Tužilaštvo kantona Vo pokrenulo je krivičnu istragu.
Komentari (0)