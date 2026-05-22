Skoro sve je rešeno na poluvremenu.

Navijači nisu popunili tribine, vrlo malo njih je bilo u hali, ali su igrači na terenu i pored toga pronašli put do slavlja i opravdali ulogu favorita. Napravljen je krupan korak ka četvorostrukoj kruni.

Crno-beli su u prvom poluvremenu stekli maltene dvocifrenu razliku i već tada se naziralo ko će slaviti na kraju meča. Aljoša Damjanović je duel završio sa sedam golova, Marko Nikolić je upisao šest, dok je Sergej Ivanov postigao pet, odnosno Lazar Anđelković četiri.

Na drugoj strani, Milan Milić je imao sedam, dok je Marko Srdanović postigao četiri. Drugi meč finala igra se za pet dana, u sredu 27. maja u Novom Sadu.

Partizan je ove godine osvojio Kup, Superkup, Svesrpski kup, dok je Vojvodina godinama unazad bila najdominantnija sila u srpskom rukometu.