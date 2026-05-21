Na spisku se nalazi 30 odbojkaša.

Tehničari: Nikola Jovović, Vuk Todorović, Aleksa Batak, Andrej Polomac i Danilo Veselinović.

Korektori: Dražen Luburić, Dušan Nikolić, Veljko Mašulović, Aleksandar Šoša i Petar Premović.

Libera: Vukašin Ristić, Stefan Negić, Lazar Jeremić i Dušan Jović.

Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza, Andrej Rudić, Vladimir Gajović, Aleksa Polomac i Dušan Petrović.

Primači: Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović, Žarko Ubiparip i Danilo Ilić.

Pored Krecua, u stručnom štabu reprezentacije Srbije su Neven Majstorović, Matijas Rebeles Kioći, Frančesko Garera, Đorđe Pejić, Kasper Jakub Nalepka, Nikola Milićević, Ivan Ružić i Edin Škorić.

Odbojkaši Srbije će u prvoj nedelji Lige nacija igrati u Braziliji protiv Argentine (10. jun), Belgije (12. jun), Brazila (13. jun) i Bugarske (14. jun).

U okviru druge sedmice, odbojkaši Srbije će igrati u Orleanu protiv Japana (24. jun), Kube (26. jun), Francuske (27. jun) i SAD (28. jun).

Srbija će u Beogradskoj Areni u okviru treće sedmice igrati protiv Turske (15. jul), Ukrajine (16. jul), Nemačke (18. jul) i Slovenije (19. jul).

Plasman na Finalni turni LN izboriće domaćin Kina i još sedam reprezentacija.