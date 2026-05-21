PLAVA ČETA KREĆE U AKCIJU Selektor odbojkaša Srbije odredio spisak za Ligu nacija
Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije George Krecu objavio je danas spisak igrača za predstojeću Ligu nacija
Na spisku se nalazi 30 odbojkaša.
Tehničari: Nikola Jovović, Vuk Todorović, Aleksa Batak, Andrej Polomac i Danilo Veselinović.
Korektori: Dražen Luburić, Dušan Nikolić, Veljko Mašulović, Aleksandar Šoša i Petar Premović.
Libera: Vukašin Ristić, Stefan Negić, Lazar Jeremić i Dušan Jović.
Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza, Andrej Rudić, Vladimir Gajović, Aleksa Polomac i Dušan Petrović.
Primači: Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović, Žarko Ubiparip i Danilo Ilić.
Pored Krecua, u stručnom štabu reprezentacije Srbije su Neven Majstorović, Matijas Rebeles Kioći, Frančesko Garera, Đorđe Pejić, Kasper Jakub Nalepka, Nikola Milićević, Ivan Ružić i Edin Škorić.
Odbojkaši Srbije će u prvoj nedelji Lige nacija igrati u Braziliji protiv Argentine (10. jun), Belgije (12. jun), Brazila (13. jun) i Bugarske (14. jun).
U okviru druge sedmice, odbojkaši Srbije će igrati u Orleanu protiv Japana (24. jun), Kube (26. jun), Francuske (27. jun) i SAD (28. jun).
Srbija će u Beogradskoj Areni u okviru treće sedmice igrati protiv Turske (15. jul), Ukrajine (16. jul), Nemačke (18. jul) i Slovenije (19. jul).
Plasman na Finalni turni LN izboriće domaćin Kina i još sedam reprezentacija.
