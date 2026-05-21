Kako je danas saopštio Partizan, navijači će moći da uđu bez karte na stadion u Humskoj.



Utakmica poslednjeg kola igra se u subotu od 15 časova.



To će biti poslednja utakmica kapitena Bibarsa Natha, koji će na kraju sezone završiti karijeru.



- Nisam mogao da zamislim da igram bilo gde posle Partizana. Zato na svojoj poslednjoj utakmici, kao fudbaler, želim svakoga od vas da pogledam u oči. Želim da vam zahvalim na podršci koju ste mi pružali svih ovih godina - rekao je Natho.