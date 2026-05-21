Gazda Panatinikosa je objavio sliku sa Atamanom.

-Svako ko zaboravlja ove trenutke i ide toliko daleko da osporava ljude i njihove uspehe, nije dostojan da kaže da voli naš tim. O tome nešto više malo kasnije, jer imamo posao koji treba da završimo - napisao je Janakopulos.

U objavi je dodao i ironičnu poruku.

"P.S. Pokušajte da saznate gde je zakazan naš sastanak danas".

Turski stručnjak će u četvrtak održati sastanak sa Dimitrisom Janakopulosom, mediji su već izvestili da je njegovo vreme na klupi PAO odbrojano.

Ipak, posle ove objave nije do kraja jasno kakva je Atamanova sudbina i šta čeka PAO u budućnosti...