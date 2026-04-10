Nije ništa polazilo od ruke Panatinaikosu na jučerašnjem meču, a Zeleni su izgubili ovaj meč sa čak 102:84.

Besan je tradicionalno zbog toga bio i vlasnik Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, koji nije mnogo čekao da bi se oglasio nakon novog neuspeha njegovog tima.

- Čestitam Valensiji koja igra najbolju košarku u Evroligi. Neki ljudi verovatno nisu shvatili u kakav su klub došli. Imamo najskuplji tim u Evropi i to ne opravdava ovakav stil košarke koji igramo. Svi smo dužni da ne podbacimo i da se izdignemo iznad okolnosti - rekao je odmah nakon meča Janakopulos.

Panatinaikos u poslednjem kolu na svom terenu dočekuje Anadolu Efes i Janakopulos je već kao obavezu stavio pobedu na ovom susretu.

- Pre svega navijači, ali i ja, očekujemo da se ovo promeni u najvažnijem trenutku sezone. U našim rukama je da završimo sezonu na vrhu. U sebi znamo da, ako to zaista želimo, niko ne može da nas pobedi.