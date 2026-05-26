Košarkaši Njujork Niksa plasirali su se u veliko finale NBA lige prvi put od 1999. godine! U četvrtoj utakmici finala Istočne konferencije, Niksi su u gostima deklasirali Klivlend Kavalirse rezultatom 130:93, čime su seriju završili maksimalnim rezultatom 4:0.

Dominacija tima iz "Velike jabuke" bila je zastrašujuća. Pobednik se nije dovodio u pitanje ni jednog trenutka, a prednost je u četvrtoj četvrtini iznosila i maksimalnih 45 poena.

Ekipa koju sa klupe predvodi Majk Braun (koji je u svojoj prvoj godini odveo tim do finala) sada čeka pobednika Zapadne konferencije. Tamo je trenutno nerešeno (2-2) u seriji između Oklahoma Siti Tandera i San Antonio Sparsa.

Bez obzira na to ko bude protivnik, finale počinje 3. juna, a Niksi će zbog lošijeg skora u regularnoj sezoni seriju početi na gostujućem terenu.

Niksi su postali tek četvrti tim u istoriji NBA lige koji je vezao 11 pobeda tokom jednog plej-ofa. Poslednji put je to uradio Golden Stejt 2017. godine. Klivlend, s druge strane, nije imao rešenja za ofanzivni skok (32-5 u poenima iz druge šanse za Njujork) i brzu igru gostiju.

Kod domaćina, Donovan Mičel je bio svetla tačka sa 31 poenom, dok je Džejms Harden potpuno podbacio sa 12 poena uz šut iz igre 2/8.

- "Metla" je zaslužena. Njujork igra najbolju košarku u ligi, a mi nismo sebi dali šansu - priznao je nakon meča Harden.