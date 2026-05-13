Džejson Kolins, prvi otvoreno gej igrač NBA lige, koji je kasnije postao pionir za inkluziju i ambasador lige, preminuo je nakon osmomesečne borbe sa agresivnim oblikom raka mozga, objavila je njegova porodica u utorak.

Kolins je proveo 13 godina kao igrač u ligi za šest različitih franšiza. Otkrio je 2013. godine da je gej, objava koja je stigla pred kraj njegove igračke karijere.

Kolinsu je dijagnostikovan glioblastom četvrtog stadijuma, koji ima izuzetno nisku stopu preživljavanja. Imao je 47 godina.

-Džejson je promenio živote na neočekivane načine i bio je inspiracija svima koji su ga poznavali i onima koji su mu se divili iz daljine. Zahvalni smo na izlivu ljubavi i molitvi tokom proteklih osam meseci i na izuzetnoj medicinskoj nezi koju je Džejson dobio od svojih lekara i medicinskih sestara. Našoj porodici će mnogo nedostajati - rekla je Kolinsova porodica u saopštenju objavljenom preko NBA lige.