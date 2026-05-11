Entoni Edvards je vodio Minesotu do pobede protiv San Antonija. Ovaj meč bio je sve samo ne običan za njega.

-Danas je Dan majki. Samo sam želeo da pobedim za svoju majku… nisam mogao da izgubim ovu utakmicu zbog nje - rekao je Edvards, jedva zadržavajući emocije.

Njegova životna priča nosi posebnu težinu. I majka i baka su mu preminule od teške bolesti dok je bio još dečak, a od tada svaku utakmicu igra sa posebnim motivom i sećanjem na njih. Broj koji nosi na dresu za njega ima duboko lično značenje i stalni je podsetnik na ono što ga gura napred.

Edvards već sada igra jedan od najimpresivnijih plej-ofova u ligi, a statistika kaže da je stigao do čak 18 utakmica sa 30+ poena u doigravanju pre 25. godine, čime se svrstava među elitu NBA istorije.

Ipak, u ovom meču u centru pažnje bio je Vikor Vembanjama...

Incident se dogodio početkom druge četvrtine. Vembanjama je uhvatio ofanzivni skok posle promašenog šuta, nakon čega je na njega nasrnuo Džejden Mekdanijels (nešto slično smo gledali kako radi Jokiću).

Isfrustrirani Vembi je u gužvi ispod koša zamahnuo laktom i pogodio Rida u predelu vilice i vrata. Sudije su odmah signalizirale prekršaj, a nakon pregleda snimka dodeljen mu je flagrant-2, što je automatski značilo izbacivanje iz igre.

Rid je pao na pod posle udarca, ali se brzo oporavio i nastavio utakmicu, koju su Volvsi dobili sa 114:109 i izjednačili seriju na 2:2.

Vembanjama, koji je inače poznat po svojoj mirnoći i sportskom ponašanju, delovao je iznenađeno odlukom i pitao saigrača Harisona Barnsa: „Šta to znači?“