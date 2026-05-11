Mladi centarfor se pokoškao sa Siebeom van der Hejdenom, te ga je posle toga dva puta udario u glavu, čime je zaradio direktno isključenje.

Izvesno ga čeka malo duža suspenzija, a u Anderlehtu strepe da li će moći da računaju na njega u finalu Kupa.

Kako piše “HNL” – disciplinska komisija bi danas trebalo da saopšti kolika kazna sledi Cvetkoviću, i nagađa se da bi ona mogla Srbina da sa terena skloni do kraja sezone.

Međutim, ima Anderleht caku kako da zaobiđe pravila, barem donekle. U slučaju da ulože žalbu, Cvetković bi mogao da bude na terenu u finalu kupa protiv Uniona, jer bi sledeće zasedanje disciplinske komisije bilo tek u petak. Do tada bi odluka o suspenziji Cvetkovića bila nevažeća i napadač bi mogao da odigra pomenutu utakmicu za trofej.