Na spisku igrača za Mundijal se nalaze:

Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić

Odbrana: Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac

Vezni red: Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević,

Napad: Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko.

U okviru priprema za Mundijal, Zmajevi će 29. maja u Sarajevu igrati protiv Severne Makedonije, dok će po dolasku u SAD u svoju trening-bazu u Sent Luisu odmjeriti snage sa Panamom 6. juna.

Zmajevi su smešteni u grupu B zajedno sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom.