Bosna i Hercegovina u utorak od 20.45 igra protiv Italije u Zenici finalnu utakmicu doigravanja za Svetsko prvenstvo. Pobednik tog susreta plasiraće se na Mundijal, koji će se održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku, te će biti deo grupe B sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom.

Italijanski mediji danima najavljuju susret na stadionu Bilino Polje, a TuttoMercato jednim je tekstom predstavio bosanskohercegovačkog selektora Sergeja Barbareza (54). Tokom igračke karijere bio je napadač Veleža, Hanovera, Union Berlina, Hanse Rostok, Borusije Dortmund, HSV-a i Bajer Leverkuzena.

Evo šta TuttoMercato piše o selektoru BiH

Sergej Barbarez bio je sjajan strelac, legendarni kapiten, a danas je trener početnik. Aktuelni selektor Bosne i Hercegovine, jedan od najboljih igrača u istoriji te reprezentacije, poseduje i značajno iskustvo u pokeru, zbog čega bi Italijani trebalo da pripaze na njegov blef. Bivši fudbaler poznat je po svojem pokeraškom licu, veštini koju je brusio za profesionalnim kartaškim stolovima.

Rođen 1971. godine u Mostaru, gde od 2005. jedna ulica nosi njegovo ime, Barbarez je bio vezni igrač s izraženim napadačkim talentom. Karijeru je gotovo u celosti proveo u Bundesligi, gde je upisao više od 300 nastupa.

Njegova nemačka avantura započela je gotovo slučajno. Kao mladić otputovao je u posetu ujaku, koji mu je potom organizovao probu u Hanoveru. Za razliku od duge igračke karijere, trenerska mu je tek na početku. Funkcija selektora bosanskohercegovačke reprezentacije, koju obavlja od 2024, njegovo je prvo takvo iskustvo.

U razdoblju između igračke i trenerske karijere Barbarez je fudbalski teren zamenio kartaškim stolom, i to na profesionalnom nivou. Nakon što je okačio kopačke o klin, posvetio se pokeru, te čak učestvovao na Svetskom prvenstvu, World Series of Poker, gde je osvojio 19. mesto.

Zato valja biti oprezan s izjavama bivšeg kapitena BiH, koji je najavio da je spreman da parkira autobus ako njegova ekipa povede protiv "azura". Barbarez, sin oca Srbina i majke iz bošnjačko-hrvatskog braka, tako predstavlja ozbiljnu prepreku Italiji na putu ka Svetskom prvenstvu - stoji u tekstu TuttoMercata.