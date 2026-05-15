Fudbalski klub Vojvodina ostao je bez trofeja Kupa Srbije, ali i dalje čuva drugo mesto na tabeli, koje vodi u kvalifikacije za Ligu Evrope.

Ne sede skrštenih ruku Novosađani i neće ih ometi to što su ostali bez pehara.

Kako piše "Meridiansport", Vojvodina je krenulo po povremenog reprezentativca Srbije Nikolu Čumića.

Ofanzivac iz Užica koji je već nosio dres "lala" mogao bi da se vrati u klub koji mu je oživeo karijeru i odakle je za 1.500.000 evra prodat u Rubin iz Kazanja.

Nije se naigrao u Rusiji, pa je poslat na pozajmicu u Saragosu gde ima svega šest utakmica.

Vojvodina je spremna da ga primi nazad, a sigurno da ni u Kazanju nemaju ništa protiv. Ugovor mu ističe za godinu dana i verovatno bi obeštećenje bilo simbolično.