Fudbalska reprezentacija Hrvatske od naredne jeseni prvi put u istoriji nosiće opremu kompanije Adidas.

Posle čak 26 godina saradnje sa kompanijom Nike, „vatreni“ će dobiti novi izgled dresova, a prema pisanju hrvatskog „Indexa“, već je procurela i fotografija garniture koja će biti korišćena po završetku Mundijala.

Prepoznatljivi crveno-beli kvadrati ostaju zaštitni znak Hrvatske, ali novi dizajn donosi i poseban detalj – u crvenim poljima nalaze se slova glagoljice, jednog od najstarijih slovenskih pisama.

Pogledajte kako izgleda:







