Fudbaler Milana Luka Modrić povredio se na meču protiv Juventusa koji je završen bez golova.

Hrvatski vezista je zadobio dvostruki prelom jagodične kosti, pa je njegov nastup na predstojećem Svetskom prvenstvu pod znakom pitanja. Modrića je u 80. minutu zamenio Jašari, a iskusni 40-godišnji fudbaler je uz bolnu grimasu napustio teren i neće biti na raspolaganju Masimilijanu Alegriju do kraja sezone u Seriji A. Klub je saopštio da će Luka morati da ide na operaciju.

Modrić se povredio kada se jako sudario glavama sa vezistom Juventusa Manuelom Lokatelijem u vazdušnom duelu. Dok je Lokateli odmah ustao, Modrić je morao da izađe i veliko je pitanje hoće li uspeti u potpunosti da se oporavi do početka svetskog šampionata.

"Sportske novosti" pišu da bi Luka Modrić mogao da ode na Svetsko prvenstvo sa zaštitnom maskom. On se vratio na teren sa ledenom oblogom, a sam Lokateli ga je ljubio i grlio, čime je pokazao koliko mu je žao što je povredio legendarnog vezistu.

Do početka Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku je ostalo još 50 dana i Hrvatska se nada da će kapiten biti spreman. "Vatreni" prvi meč igraju 17. juna sa Engleskom, zatim 23. juna sledi meč sa Panamom, a četiri dana kasnije će se sastati sa Ganom.

Nema sumnje da bi izostanak Modrića bio strašan udarac za Zlatka Dalića i njegov tim.