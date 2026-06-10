Svetsko prvenstvo počinje u četvrtak 11. juna, a već sada se vode predikcije, pa tako Hrvati gledaju na koga bi mogli ako prođu u nokaut fazu.

Tim Zlatka Dalića se nalazi u grupi sa Engleskom, Ganom i Panamom i ukoliko ne završi na prvom mestu, čeka ga paklen posao.

Ako Hrvatska završi kao treća u grupi, već u 1/16 finala bi mogla da se sastane sa jednim od favorita, Portugalom. Ako budu drugi, "vatrenima" bi Portugal takođe bio potencijalan rival, ali je realnije da to bude Kolumbija, koja bi trebalo grupu K da završi kao drugoplasirana.

Čak i u tom slučaju, da prođu dalje, sačekao bi ih prvi favorit turnira, Španija.

Situacija je potpuno drugačija ako reprezentacija Hrvatske završi kao prva u grupi. U 1/16 finala biće lakši posao i trećeplasirana selekcija iz jedne od pet grupa.

Hrvati su u Rusiji 2018. godine osvojili drugo mesto, a u Kataru 2022. treće, pa ostaje da se vidi mogu li i na trećem uzastopnom Mundijalu da naprave senzaciju.