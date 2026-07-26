Kao bomba je odjeknula vest da je Luka Vildoza na korak od Partizana. Argentinski košarkaš bi tako postao osmi stranac koji bi nosio dres oba "večita" rivala, pošto je u sezoni 2022/23 nastupao za Crvenu zvezdu.

Po odlasku sa Malog Kalemegdana je najpre igrao za Panatinaikos sa kojim je osvojio Evroligu, a potom i za Olimpijakos. Dolaskom u Partizan bi postao prvi u istoriji koji je nastupao za oba najveća srpska i grčka kluba.

Vildoza je prethodne sezone nastupao za Virtus, gde je prosečno beležio 7,8 poena uz 1,9 skokova i 3,2 asistencije.

Nema šta, Luki očigledno prijaju vrele atmosfere.