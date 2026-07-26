Organizatori Olimpijskih igara u Los Anđelesu su izazvali pravi šok u svetu tenisa. Naime, teniski turnir na najvećem sportskom takmičenju na svetu će početi samo tri dana nakon finala Vimbldona!

To znači da će finalisti trećeg grend slema sezone imati samo tri dana da se odmore i adaptiraju na vremensku i klimatsku razliku, kao i razliku u podlozi. Olimpijske igre počinju 14. jula, dok Vimbldon još traje. Finale u Londonu je zakazano za 16. jul, a početak takmičenja tenisera za medalje za 19.

Do sada se nikada nije desilo da postoji ovako mali razmak između Vimbldona i Olimpijskih igara. Finalisti će imati taman dovoljno vremena da iz Londona dođu do Los Anđelesa i možda da se naspavaju. Vremenska razlika između britanske prestonice i Los Abđelesa je osam časova, džet leg je neizbežan, što znači da će oni najbolji imati minimalno vreme za početak kvalitetnih treninga.

Osim toga, Vimbldon se igra na travi, a Olimpijske igre na betonu, pa će igrači imati veoma malo vremena da se prilagode na novu podlogu.