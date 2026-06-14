Novak Đoković je ispao u trećem kolu Rolan Garosa, pa mu sada predstoji treći grend slem u sezoni - Vimbldon.

Još uvek nije poznato da li će Đoković igrati na nekom pripremnom turniru pred grend slem u Londonu, ali jedno je sigurno, čeka ga velika borba kada je reč i o poziciji na tabeli.

Takođe, Novak će nastaviti pad na ATP listi i biće od ponedeljka osmi teniser sveta, zato što ga je pretekao Danil Medvedev i za 50 bodova stao ispred njega.

Postoji sada i opasnost da ode možda i niže do Vimbldona, ali, ipak neće ispasti iz Top 10 do narednog slema.

Ostala su mu samo još dva turnira koja bi mogao da prijavi. U Istbornu ili Majorki bi mogao da doda sebi bodove, ali je malo verovatno da će to učiniti u nedelji pred sam Vimbldon.

Postoji mogućnost da odigra i neku egzibiciju kao što je mnogo puta radio i tako se pripremi za travnatu podlogu.

U međuvremenu, već danas bi Tejlor Fric mogao da mu se primakne na samo 40 bodova razlike, te na sledećem nadmetanju da ga pretekne.

Ono što je sigurno jeste da će Đoković biti osmi na ATP listi od sutrašnje zvanične objave.

Fric će biti u poziciji da ga pretekne već naredne nedelje, dok bi Flavio Koboli mogao da ga spusti i na desetu poziciju ukoliko bude osvojio turnir u Haleu.

Ipak, ostaće u Top 10 apsolutno sigurno makar do kraja Vimbldona, jer Aleksandar Bublik koji je tačno ispod te crte, kasni u ovom momentu 740 bodova.

Đoković brani na Vimbldonu polufinale.