Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je danas zlatnu medalju u disciplini skif na Drugom Svetskom kupu u Plovdivu.



Arsić je pobedila u A finalu vremenom 7:20.69.



Drugu poziciju zauzela je Amerikanka Grejs Džojs (7:22.21), dok je treće mesto osvojila Ana Prakatine iz Uzbekistana (7:23.46).



Reprezentativci Srbije u veslanju Dušan Slavnić i Aleksandar Beđik osvojili su ranije danas četvrto mesto u A finalu discipline dvojac na Svetskom kupu u Plovdivu. Slavnić i Beđik su u finalu zabeležili rezultat 6:20.53.



Reprezentativac Srbije Andrija Simeunović zauzeo je šesto mesto u B finalu u disciplini skif 7:04.88.