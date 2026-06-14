Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je danas zlatnu medalju u disciplini skif na Drugom Svetskom kupu u Plovdivu.
Arsić je pobedila u A finalu vremenom 7:20.69.
Drugu poziciju zauzela je Amerikanka Grejs Džojs (7:22.21), dok je treće mesto osvojila Ana Prakatine iz Uzbekistana (7:23.46).
Reprezentativci Srbije u veslanju Dušan Slavnić i Aleksandar Beđik osvojili su ranije danas četvrto mesto u A finalu discipline dvojac na Svetskom kupu u Plovdivu. Slavnić i Beđik su u finalu zabeležili rezultat 6:20.53.
Reprezentativac Srbije Andrija Simeunović zauzeo je šesto mesto u B finalu u disciplini skif 7:04.88.
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Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je danas zlatnu medalju u disciplini skif na Drugom Svetskom kupu u Plovdivu.
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