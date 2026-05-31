U A finalu, u konkurenciji šest najboljih posada takmičenja, srpski dubl skul zauzeo je treće mesto rezultatom 6:20.27, iza reprezentacije Holandije (6:17.47) i Belgije (6:18.82), dok su iza Srbije ostale posade Španije (6:21.67), Poljske (6:31.47) i Velike Britanije (6:37.85).

Mačković i Pimenov su u kvalifikacijama osvojili prvo mesto u svojoj grupi rezultatom 6:19.85, ostavivši iza sebe posade Belgije, Velike Britanije, Rumunije i Estonije, kao i individualnu posadu nezavisnih sportista. Dan kasnije su polufinale završili na prvom mestu vremenom 6:15.17, ispred Poljske i Velike Britanije, čime su izborili direktan plasman u finale.

Na prvom Svetskom kupu u Sevilji učestvovalo je 37 država, sa ukupno 203 posade i oko 500 veslača. U disciplini muški dubl skul nastupile su čak 24 posade, što je bila druga najbrojnija disciplina na celom takmičenju, odmah iza muškog skifa u kojem je učestvovalo 29 posada.

Koordinator za seniorske A reprezentativne posade Veslačkog saveza Srbije Nebojša Ilić čestitao je posadi i stručnom štabu na ostvarenom uspehu.

- Čestitam Martinu Mačkoviću, Nikolaju Pimenovu i njihovom treneru Nikoli Stojiću na osvajanju bronzane medalje na prvom Svetskom kupu u Sevilji. Ovim rezultatom još jednom su potvrdili da poseduju vrhunsku međunarodnu klasu i da ravnopravno mogu da se nadmeću sa najboljim posadama sveta. Posebno raduje način na koji su veslali tokom celog takmičenja, od kvalifikacija, preko polufinala, do finala. Verujem da su na veoma dobrom putu da i ove godine ostvare vrhunske rezultate na najvećim međunarodnim takmičenjima i da se ponovo bore za svetske medalje - izjavio je Ilić.



Predsednik Veslačkog saveza Srbije Marko Marjanović istakao je da je rezultat ostvaren u jednoj od najjačih disciplina na takmičenju.

- Ovo je veliki uspeh našeg dubla i rezultat koji potvrđuje da se Mačković i Pimenov nalaze u veoma dobroj formi. Finalna trka bila je izuzetno kvalitetna i neizvesna, a naši reprezentativci pokazali su da pripadaju samom vrhu svetskog veslanja. Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da je disciplina muški dubl skul bila jedna od najkonkurentnijih na čitavom Svetskom kupu - rekao je Marjanović.



Čestitao je Martinu Mačkoviću, Nikolaju Pimenovu i njihovom treneru Nikoli Stojiću na osvojenoj medalji i profesionalnom radu koji stoji iza ovog uspeha.

- Ovo je prvi važan pokazatelj forme pred Evropsko i Svetsko prvenstvo, na kojima očekujemo da naša posada nastavi sa vrhunskim rezultatima. Veslački savez Srbije će, kao i do sada, pružati punu podršku svim reprezentativcima i stručnjacima koji svojim radom i rezultatima doprinose razvoju i ugledu srpskog veslanja - poručio je Marjanović.